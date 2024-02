Conférence WASCAL/IRD : Aminata Niane Diédhiou, Vice-Recteur de l'UCAD, évoque les priorités de la recherche sur le climat et la résilience Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2024 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| Le Centre Ouest Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique et l'Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL), en collaboration avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a récemment organisé une conférence stratégique. L'objectif de cette rencontre était d'analyser les priorités de la recherche et de l'innovation, liées aux impacts climatiques et à la résilience, tant dans les scénarios actuels que futurs. Des experts, des décideurs politiques, des universitaires et des praticiens, se sont réunis pour débattre de ces enjeux cruciaux. Dans cette interview exclusive avec Leral, Aminata Niane Diédhiou, Vice-Recteur de l'UCAD, partage ses perspectives sur les défis et les opportunités qui émergent de ces discussions cruciales.



Accueil Envoyer à un ami Partager