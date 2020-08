Conférence de presse Lanciné Camara-Thierno Lo : Sous analyse des maux de l’Afrique, le rendez-vous historique a eu lieu Comme annoncé avant-hier vendredi, l’ancien du Tourisme sous Wade, Thierno Lo a tenu une conférence de presse historique à son siège à la Sicap Liberté 6. Avec son hôte, le panafricaniste Lanciné Camara, ils ont fait face aux médias avec de riches échanges souvent axés sur l’essor de l’Afrique. Pour Mr Lanciné Camara, une bibliothèque vivante du continent « Les Etats-Unis d’Afrique, nous le réaliserons.. »

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

Sur le racisme, les conflits intra africains, l’instabilité du continent, des intervenants de diverses nationalités ont échangé avec cet homme qui a fréquenté de grandes figures comme Hamilcar Cabral, l’ancien premier président de l’Assemblée nationale Mamadou Dia, d’autres hommes qui marqué le Sénégal et l’Afrique comme Majmouth Diop, Wade, Senghor, Sékou Touré, et qui a apporté son éclairage…



Lors de cette conférence de presse co-animée par Lanciné Camara-Thierno Lo, sous une analyse des maux de l’Afrique, le rendez-vous historique a aussi intéressé les plus jeunes avec un leitmotiv attendu sur le nouveau départ africain , mais pour M Lanciné Camara parler de renaissance de l’Afrique semble plus approprié..Entretien…







