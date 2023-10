Conférence de presse conjointe de la Fédération nationale et du Regroupement des Boulangers du Sénégal, sur les défis actuels Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 19:50 | | 0 commentaire(s)| En collaboration avec le Regroupement des Boulangers du Sénégal, la Fédération nationale des Boulangers, a tenu une conférence de presse le mardi 17 octobre à Dakar. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal, a abordé les difficultés auxquelles le secteur est actuellement confronté, principalement en raison de la hausse des coûts de l'électricité et des matières premières nécessaires à la fabrication du pain. Il a également évoqué la possibilité d'une augmentation du prix du pain et a exhorté le gouvernement sénégalais à tenir ses promesses.



