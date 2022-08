Conférence de presse de Wallu Yewwi : «Le nouveau président l'Assemblée sera de l'inter-coalition », annonce Déthie Fall, chiffres à l’appui

Prenant la parole après Khalifa Sall, Déthié Fall a exprimé l’étonnement des Sénégalais de voir, alors qu’on compilait les résultats des législatives, Mimi Touré livrer ses résultats.



« Elle parle de 30 départements sur 46 alors qu’elle savait que même au niveau national, la compilation des résultats n’était pas finie, en plus de faire l'erreur d'y inclure 3 zones de la Diaspora. Dans ses manipulations, elle a cité Tivaouane, Goudomp, l'Afrique du Nord parmi les zones remportées par BBY, alors que les PV disent le contraire. Mais, il n'est plus possible de manipuler l'opinion publique. »



Démontant ces chiffres avancés par Benno, il avance : « Si nous nous basons sur les résultats que nous avons et qui vont se confirmer sur les 53 départements, la diaspora y compris, nous aurons au moins 28 députés :



Les faits réels sont : Dakar a été largement remportée avec 7 députés, Rufisque 2 députés, Keur Massar 2 députés, Pikine 5 députés, Guédiawaye 2 députés, Thiès 4 députés, Tivaouane 2 députés, Bignona 2 députés, Ziguinchor 2 députés, Oussouye 1 député, Kébémer 2 députés, Bambey 2 députés, Mbacké 5 députés, Saint-Louis 2, Sédhiou 2, Goudomp 2, Saréya 1, Europe du sud 3, Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre 3, Amérique et Océanie 1 député, Asie et Moyen-Orient 1 député, Afrique du nord 1, Afrique australe 1 député. Par conséquent, sur 112 députés des départements, 55 sont issus de Yewwi-Wallu.



Il ajoute que les départements les plus peuplés du Sénégal sont du côté de leur inter-coalition et à retenir que sur les 53 autres des listes proportionnelles, ils s'attendent à avoir au moins 28 députés.



« Ils essaient de gonfler les autres résultats pour se rattraper, on les suit de très près. Au total, 83 députés au minimum sur les 165, seront de notre liste. Nous serons majoritaires grâce à l’intelligence des Sénégalais. Aujourd’hui, Benno est l’opposition parlementaire et le président de l’Assemblée sera issu de notre inter-coalition. Nous alertons nos autorités religieuses et coutumières sur la tentative de manipulation de Benno et Mimi et sur leur rejet du choix du peuple.»