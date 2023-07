Conférence de presse des avocats de Sonko: Me Juan Branco, arrivé en retard adresse clairement, un message de "défiance " au Procureur de la République Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2023 à 22:54 | | 0 commentaire(s)| Arrivé en dernier lieu et apparemment à la grande surprise de ses collègues avocats de Sonko, Me Branco a adressé un message, clairement de "défiance "au procureur . Ainsi, il a fait allusion du mandat d'arrêt, lancé à son encontre et sa probable arrestation qui ne saurait tarder.



