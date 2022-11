Conférence épiscopale : Des évêques de la sous-région, en conclave à Kolda Les travaux de la Conférence épiscopale des Evêques du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ont démarré ce lundi, dans la ville de Kolda et vont se poursuivre jusqu’au dimanche prochain, nous dit l’APS.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

« Cette rencontre enregistre la participation du Nonce apostolique et de douze évêques du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert », a déclaré le secrétaire général de la Conférence épiscopale, Abbé Augustin Thiaw.



Il s’entretenait avec des journalistes, en marge de l’ouverture de la session ordinaire des Evêques dans la capitale du Fouladou. Il a souligné que « cette conférence sera l’occasion pour chacun des participants, de procéder au partage de la vie pastorale de son pays et à l’élaboration du mandement de carême qui seront au menu des débats ».



« Les évêques profiteront également de ce séjour, pour rencontrer et échanger avec les autorités administratives afin de recueillir leurs attentes par rapport à la communauté ecclésiale de Kolda », a-t-il fait savoir.



Il signale que « cette session ordinaire des évêques, coïncide avec la clôture du synode diocésain de Kolda, qui sera un moment de partage, de prières, mais aussi de découverte des multiples facettes culturelles du Fouladou-Pakao-Balantacounda ».











Avec Sud



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook