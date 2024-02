Conférence internationale sur le climat : La Bceao pose le débat autour du rôle des banques centrales face aux défis climatiques

Lors de la cérémonie d’ouverture de ladite conférence, le gouverneur de la Bceao a indiqué que l’engagement des banques centrales à l’égard du changement climatique est récent. Toutefois, Jean-Claude Kassi Brou note que les actions qu’elles ont menées au cours des 10 dernières années reflètent bien la prise de conscience croissante que le changement climatique peut avoir des répercussions importantes sur le système financier et par ricochet, sur l’économie.



Ainsi, il a souligné que le Réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier dont la Bceao est membre, a vu le jour en 2017. A l’en croire, ce réseau est un cadre de réflexion et d’échanges sur le changement climatique regroupant 114 banques centrales et superviseurs financiers.



En outre, le patron de l’institut d’émission des huit États membres de l’Uemoa a rappelé que le comité de Bâle a récemment édicté les grands principes à prendre en compte par les régulateurs et superviseurs du système financier pour la gestion du changement climatique.



Pour lui, les risques climatiques sont, certes, des préoccupations environnementales « mais leurs effets peuvent compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble ».



Voilà pourquoi, a-t-il ajouté, ces risques font l’objet d’attention accrue des banques centrales. Car, selon Jean-Claude Kassi Brou, celles-ci ont en effet la responsabilité de comprendre, d’évaluer et d’atténuer ces risques.



Il est d’avis que la problématique du changement climatique transcende les frontières nationales. Par conséquent, il a soutenu que sa prise en charge nécessite une coopération internationale soutenue entre toutes les banques centrales mais également avec les autres parties prenantes concernées notamment les Etats, les secteurs bancaire et financier et les partenaires au développement.



Le gouverneur de la Bceao a par ailleurs fait valoir que leur conférence se veut un creuset d’échanges et de partage d’expériences. « Elle est une plateforme qui nous offre les opportunités d’aborder les enjeux du changement climatique et leur implication financière sur le développement économique de notre région et de notre continent », a-t-il expliqué.



D’après lui, la conférence permettra d’examiner la contribution des banques centrales, notamment, en matières de politique monétaire et de stabilité financière pour faire face aux défis climatiques.



Au demeurant, il a fait savoir que le partage d’expériences les « éclairera sur les meilleures approches pour assurer une mobilisation de ressources nécessaires au financement vert des économies africaines ».



« Je suis convaincu que les principaux enseignements tirés de cette conférence vont contribuer à apporter des pistes de solutions aux banques centrales africaines pour impulser les actions du secteur financier dans la lutte contre l’impact du changement climatique », a estimé M. Brou.



Il n’a pas manqué de saluer ses collègues gouverneurs et vices gouverneurs de nombreuses banques centrales qui ont répondu à leur invitation, rehaussant ainsi par leur présence cette conférence internationale.



Il s’agit, a-t-il énuméré, des gouverneurs et vices gouverneurs des banques centrales de Ghana, de l’Île Maurice, de la Zambie, des Comores, de la Gambie, de l’Afrique centrale, du Maroc, de la République du Congo, du Madagascar, de la Mauritanie, du Mozambique et de la Guinée.



Il s’est réjoui aussi de la participation, à leurs assises, des banques centrales de la France et du Portugal.



De même, il a déclaré que la présence de leurs partenaires de la Banque mondiale (Bm), du Fonds monétaire international (Fmi), de la Banque européenne d’investissement (Bei) et du secrétariat général du Réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier est un grand motif de satisfaction.



Le gouverneur de la Bceao a enfin noté « avec plaisir la forte présence des premiers responsables et représentants du secteur bancaire et financier de l'Uemoa ainsi que du monde académique régional ».



Bassirou MBAYE



