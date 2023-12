Conférence nationale des chefs de parquet: Me Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, promet la mise en place de complexes judiciaires Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)| La Conférence nationale des chefs de parquet, s'est tenue ce jeudi, sous la présidence du ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall. Les discussions ont porté sur deux axes majeurs, dont la prolongation excessive de la détention provisoire et la création d'un pool judiciaire financier. Pour réduire la durée des détentions, des complexes judiciaires seront mis en place pour garantir une ressource humaine solide. Des plaidoyers ont été tenus dans le but d'établir un système judiciaire plus efficace.



