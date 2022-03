Conférences de presse à gogo : Un lundi de communication tous azimuts !

Jamais le Sénégal n’a connu autant de conférences de presse qu’hier lundi 14 mars 2022. Dès le vendredi, l’opposant Ousmane Sonko, leader de Pastef et actuel maire de Ziguinchor, a donné le coup d'envoi de la campagne médiatique, en s’exprimant largement sur les plateaux de télévision.



Pour « Le Témoin » quotidien, quand Sonko parle, c’est toute la République qui retient son souffle ! Soixante-douze heures après, c’est-à-dire lundi, c’est au tour de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) dirigée par l’intraitable président Ousmane Chimère Diouf, de tenir sa conférence de presse. Connu pour ses vérités crues sans langue de bois, le juge Chimère Diouf n’a pas tardé à recadrer l’homme des événements de mars, comme pour dire que force restera à la loi. « Vos agendas politiques ne sont pas notre calendrier judiciaire », semble vouloir faire savoir le président de l’Ums.



Pendant ce temps, la grande coalition « Gueum Sa Bopp » faisait face à la presse. Sur le théâtre des opérations de communication, Bougane Guèye Dany a rejeté en bloc tout système de parrainage imposé aux candidats pour les prochaines élections législatives. Pour Bougane et ses « bouganistes », le parrainage n’est rien d’autre qu’un « éliminage », c’est-à-dire barrer la route de l’hémicycle à certains adversaires politiques. Comme ils se sont passés le mot d’ordre ! Pour preuve, les leaders de Africa First, Coalition citoyenne le peuple, Frapp, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (Lcis), Nittu dëgg Valeurs, Sénégal notre priorité (Snp), Y en a marre et autres, ont aussi animé une conférence de presse.



Selon le turbulent Guy Marius Sagna, il n’est pas question de parrainage visant à liquider de futurs députés, ayant pour noms Clédor Sène, Adama Mboup, Cyrille Touré « Thiat », Malal Talla alias « Fou malade », Dame Mbodj, etc. « Nous allons combattre dans la rue ces « sélections législatives » sur fond de parrainage et non élections législatives », menace l’homme aux « cents » mandats de dépôt. Deux mois après les élections locales, la coalition Yewwi Askan Wi était aussi face à la presse, hier, lundi. Ordre du jour, présentation des trophées de guerre avec des chiffres à l’appui, pour démontrer que Yaw a dérouté Benno sur l’ensemble du territoire national. Une chose est sûre, ces conférences de presse tous azimuts ont confirmé que les médias sont devenus un facteur d’influence politique !











