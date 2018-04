Confidence: « Après deux ans de relation, je découvre qu’il a une autre femme »

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

« Bonjour Afrikmag mon nom est Clémentine, j’ai 36 ans et je vis à Yaoundé. Je suis en couple avec Jacques depuis maintenant deux ans. Si tout se passe bien, on devait se marier à la fin de l’année, mais je ne sais plus.