Confidence : "Ma petite amie m’a quitté pour mon père et il veut l’épouser!”

Bonjour, Merci de partager mon histoire. Mon nom est Patrice et j’ai 23 ans. Je suis d’origine africaine.



J’ai rencontré une fille par le biais d’un camarade d’enfance et je suis tombé amoureux d’elle. Quand nous avons débuté notre relation, je faisais un stage, elle se plaignait souvent du fait que je ne lui faisais pas beaucoup de cadeaux.



C’est vrai que je touchais qu’une prime de transport mais je faisais tout pour lui offrir un petit cadeau à son anniversaire. Elle m’a dit qu’elle voulait voyager. Elle souhaitait aller au Maroc pour acheter des affaires pour faire un commerce. Son billet d’avion coûtait très cher, elle m’a donc demandé de l’aider à payer son billet.



Je lui ai expliqué que pour le moment, je ne pouvais pas me permettre de telles dépenses mais si elle patientait, j’allais lui offrir tout ce qu’elle voulait dans quelques années. En effet, mon stage finissait et je devais bientôt signer mon contrat d’embauche.



Elle s’est fâchée et m’a dit que j’étais trop avare. elle m’a expliqué que son amie avait un copain qui lui donnait 250 000 F CFA d’argent de poche. J’ai essayé de la raisonner mais elle ne m’a pas écouté et elle a décidé de mettre fin à notre relation.



J’ai beaucoup souffert, car je l’aimais énormément.

Je vivais avec mon père, c’est un homme à femmes et il ne s’est jamais marié. J’ai vu plein de femmes de tous les âges défiler chez nous.



Un soir, il m’a fait asseoir pour me dire qu’il avait enfin trouvé la perle rare. Il m’a dit qu’il allait me la présenter dès son retour de voyage. Les deux amoureux partaient au Maroc. Mon père fait partie de ces hommes qui préfèrent donner leur argent aux petites filles que d’investir sur leurs enfants.



J’attendais donc de voir la nouvelle fille que mon père fréquentait. Mon cœur a explosé dans ma poitrine quand j’ai vu entrer celle que j’aimais au bras de mon géniteur. Cette dernière a fait comme si elle ne me connaissait pas. Pour de l’argent, elle renonçait à l’amour. Je suis vraiment dégoûté par son comportement. Pour finir, j’ai quitté la maison…











