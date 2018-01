Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Mon copain pleure après nos rapports sexuels…Que faire? » Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Une femme a écrit au blogueur spécialiste en relation, Joro Olumofin se plaignant de son copain qui pleure tout le temps lorsqu’il atteint l’orgasme et même après l’acte sexuel.



La femme qui a requis l’anonymat, a également révélé qu’elle l’a un jour confronté, et il lui a dit qu’il est envahi par des émotions après les rapports sexuels. Selon la femme qui est très inquiète, elle a passé une nuit entière sur google à faire des recherches. Elle affirme avoir découvert que son homme souffre d’un problème émotionnel et psychologique.

Malgré le fait que sa sœur lui a dit que c’était parce que son jeu de minou est si bon. Mais elle n’est toujours pas convaincue et ne sait plus comment gérer la situation.

J’ai commencé à sortir avec ce garçon cool l’année dernière. Il est gentil et tout. Mais mon problème est le suivant. Il pleure après le sexe. Immédiatement, après avoir joui, il commencer à pleurer.

Au début, je pensais que c’était mignon, mais plus tard, ça devenait ennuyeux. Je lui ai demandé s’il avait l’habitude de pleurer avec ses ex aussi? Il a dit une seule. Dès qu’il jouit, il est envahi d’émotions.

J’ai passé toute la nuit dernière sur google, vérifiant cela et j’ai constaté qu’il a un problème émotionnel et psychologique. C’est embêtant pour moi. Je ne sais pas comment gérer ça? Ma sœur a dit que j’assurais bien au lit c’est pourquoi. Mais sérieusement, quelqu’un peut-il s’identifier? Comment peut-il arrêter? Devrais-je être heureuse?





