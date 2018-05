Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Mon ex pense que mon fils est le sien…Que faire? » Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mai 2018 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Je suis une femme mariée (mariage légale et mariage traditionnel) depuis trois ans et j’ai un fils de 2 ans.

Mon problème est que l’une de mes amies proches m’a appelée la semaine dernière du village et relaté qu’il y a une rumeur selon laquelle mon ex-petit ami raconterait qu’il vient prendre mon fils, et que selon sa version il en serait le père. Selon ses dires j’étais enceinte de lui avant que je ne me marie.

Chers amis j’étais abasourdie. Comment peut-il penser ainsi? Dans ce monde ou dans ses rêves? Elle ajoute qu’elle veut que je le sache, s’il venait à me confronter. Mais la vérité est qu’il n’est pas le père de mon fils et il ne l’a jamais été.

Je jure que mon mari est le père de mon fils. Je ne suis pas un bébé et je sais qui m’a engrossé et je ne sais pas pourquoi il sort de nulle part pour raconter que mon enfant est le sien. Mon mari n’est pas au courant de tout cela parce que je ne sais pas comment le lui dire.

S’il vous plaît pouvez-vous me conseiller sur ce qu’il faut faire car j’ai peur. Merci d’avance et que Dieu vous bénisse!!

AUTEUR: Felicia Essan



