Confidence: « Mon mari a vendu tous nos biens et a quitté le pays » Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018

Je suis une femme guinéenne et je n’avais jamais quitté mon pays avant de me marier. Je suis venue en Côte d’Ivoire parce que j’ai été mariée à un homme de la même nationalité que moi. Vous vous demanderez bien pourquoi la Côte d’Ivoire.

Mon mari a plusieurs propriétés dans le pays et moi, j’y ai mis les pieds quelques temps avant la crise de 2010.

On s’est marié en 2005 en Guinée et 5 ans après, je suis venue le rejoindre en Côte d’Ivoire. Il faisait des allers-retours pour voir la famille.

Je ne sais ni lire ni écrire, depuis mon enfance j’ai aidé ma mère dans le commerce. Je suis légalement mariée avec mon époux et nous avons quatre enfants.

Quand je suis arrivée à Abidjan, j’avais 30 ans et deux enfants de quatre et six ans. Mon mari m’a ouvert un commerce qui marchait très bien avant la crise.

Mais je ne vous apprends rien, la vie est devenue difficile depuis la crise post-électorale. Dieu sachant faire les choses, la maison où on vivait, appartenait à mon mari.

Mes activités et celles de mon mari étaient en faillite, on a vécu avec mes économies jusqu’à ce qu’il décide de repartir en Guinée en 2015, pour s’occuper de ses affaires là-bas.

Il m’envoyait de l’argent régulièrement pour la scolarité et les besoins des enfants et moi. On a passé deux ans et demi ans séparés à cause de la situation économique.

L’année passée, il est revenu pour un temps, j’ai contracté ma quatrième grossesse et l’enfant est né en mars 2018.

Quelques jours après la naissance de l’enfant, il est reparti.

La terrible nouvelle Deux mois après, un matin à mon réveil, des gens sonnent, je viens ouvrir: c’est une dame et son mari. Ils sont venus me présenter le titre de propriété de la maison, m’expliquant qu’ils ont acheté la maison.

Je suis tombée des nues, mon mari a tout vendu et, est parti s’installer dans un autre pays avec une autre femme. Aujourd’hui, je suis devenue lavandière pour payer une maison en bois que je loue dans une banlieue d’Abidjan.

Emeraude ASSAH

AUTEUR: Emeraude Assah



