Confidence: « Mon mari me force à coucher avec des hommes riches »

Mon mari était mon meilleur ami d’enfance. Nous avons grandi dans le même quartier, fréquenté les mêmes collèges et lycées. Je suis tentée de croire – il est le seul qui sait vraiment tout de moi et m’aime de toute façon. Nous venons tous les deux d’un milieu familial peu aisé et nous nous sommes mis ensemble au fil des ans.

Quand il m’a demandée d’être sa petite amie, nous poursuivions nos études universitaires. Il m’a fallu juste une seconde – pour dire « Oui! » Il n’y avait absolument rien à penser. Je l’aimais tellement: je l’aime toujours.

En troisième année à l’université, son père est décédé. Son père travaillait pour une agence de sécurité et prenait des prêts pour financer ses études. Mes parents sont tous deux enseignants, alors vous pouvez imaginer comment je survivais, en tant qu’étudiante sur le campus.

C’est donc dans un de ces semestres difficiles qu’un homme marié s’est intéressé à moi. Je discute de tout avec mon mari, même s’il n’était qu’un petit ami, nous avons donc évalué la situation dans son ensemble et sommes arrivés à une conclusion, à savoir que je «jouerais», que je recevrais le plus d’aide financière possible, puis après je rompais.

Les choses allaient bien jusqu’à ce que l’homme marié «tombe» amoureux de moi et voulait louer un appartement pour lui et moi. Sa femme vivait et travaillait dans une région différente – avec leurs enfants. Habituellement, il rendait visite à sa famille le week-end et les jours fériés, donc ce n’était pas vraiment un problème pour lui.

J’ai mis fin à notre relation parce que mon copain n’était pas d’accord avec l’idée. Au cours de notre dernière année sur le campus, nous avions besoin d’argent pour nous permettre de passer le dernier semestre. Nous avons donc convenu de trouver un autre homme marié.

Nous avons tous deux obtenu notre diplôme et trouvé de très bons emplois, puis nous nous sommes mariés. La vie était enfin bonne pour nous. Cependant, avant le mariage, nous avons tous deux convenu de mettre fin aux affaires, car nous étions financièrement indépendants. Nous avons trois (3) enfants maintenant et sommes mariés depuis 10 ans.

Mon mari a perdu son emploi en février 2017 et il est à la maison depuis. J’aide avec le foyer (financièrement) et je pense que nous n’avons pas vraiment besoin d’argent. Cependant, mon mari veut faire revivre un passé sur lequel nous étions tous les deux d’accord pour en finir. Il suggère que je pense à sortir avec un client au travail, qui est riche. Je m’y suis opposée et il s’offusque. Il prétend que je ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins de la famille et que ses nombreuses tentatives pour trouver un emploi sont infructueuses.

Il est indirectement en train de me mettre en garde car il envisage de sortir avec des femmes âgées pour la même cause, pour soutenir notre foyer. J’aime mon mari et je peux comprendre ses frustrations, cependant, nous ne sommes pas vraiment affamés. Nous sommes toujours financièrement stables.

Il a accès à mes comptes et à mes économies. Pourquoi voudrait-il encore que je couche avec d’autres hommes, surtout maintenant que nous sommes parents et modèles pour nos enfants? Je suis le type de femmes qui voudrait faire tout pour plaire à mon homme et le rendre heureux. Je ne sais pas quelle décision prendre maintenant…Aidez-moi s’il vous plait!!

