Confidence : Une Française révèle pourquoi elle préfère les migrants africains aux Blancs Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 13:02

Alors que beaucoup des filles d’Europe semblent être mécontentes du niveau d’immigration clandestine dans leur pays, Lisa est plutôt heureuse de l’afflux massif de migrants africains. Lisa, 22 ans, est très satisfaite du nombre de migrants africains entrant dans son pays et souhaite même davantage pour combler le vide de femmes célibataires dans son pays. Selon Lisa, les migrants sont des gars très dignes de confiance et fidèles pour commencer une relation sérieuse avec eux.

Elle a dit qu’à son âge, elle avait eu plus de 6 hommes français et que sa plus longue relation avait duré seulement 6 mois. Elle fréquentait un migrant africain depuis plus d’un an et ils n’ont jamais eu de problème

”Seidou est un réfugié malien venu en France il y a 2 ans. nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous n’avons jamais eu de problèmes et il est toujours là pour moi. il fait tout ce que je veux qu’il fasse”, dit-elle.

Lisa dit qu’elle a présenté ses amies à des migrants africains et qu’elles sont toutes heureuses avec leurs relations. Lisa affirme que les hommes blancs aiment crier dessus, ils ne sont pas bons au lit, ils ne savent pas cuisiner, ils ne sont pas romantiques, ils ne sont pas affectueux, tout ce qu’ils aiment, est de sortir avec leurs amis et de s’amuser, ils n’ont aucun plan pour l’avenir.

Lisa qui a hérité de la maison de sa grand-mère, l’a mise en vente pour voyager au Mali avec son petit ami migrant.





