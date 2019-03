Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence - Une maman partage la revanche de sa fille sur une enfant qui la harcelait Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 12:24 | | 0 commentaire(s)| L'amitié entre deux personnes est quelque chose d'incroyable qui tire chacun vers le haut quand elle est authentique et sincère. Mais ce n'est jamais facile de trouver une vraie amitié et ce, même dès le plus jeune âge.

Même si on a parfois le sentiment de partager les mêmes intérêts, ce n'est pas toujours le cas. Et oui... il y a des personnes manipulatrices et pas très recommandables à tout âge. C'est malheureusement ce qu'a constaté une petite fille de 9 ans avec son ancienne meilleure amie. Mais sa réaction face à la fin de cette amitié a été parfaite, tellement parfaite que sa mère a décidé de la partager sur Internet. Découvrez son témoignage dans cet article.



" Aujourd'hui j'ai reçu un appel de l'école de ma fille de 9 ans me demandant de m'y rendre car ma fille avait abîmé quelque chose appartenant à une autre enfant. Cela m'a surprise car ma fille est bien dans ses chaussures et ne s'attire jamais aucun problème. J'ai donc arrêté ce que je faisais et je me suis rendue à l'école dans le bureau du directeur et j'y ai trouvé ma fille le sourire jusqu'aux oreilles. On m'a fait entrer et m'asseoir.



Le directeur s'est immédiatement lancé dans une tirade sur le fait que ma fille avait délibérément casser le collier d'une autre fille et que c'était inacceptable. Une fois qu'il a fini, je me suis tourné vers elle pour entendre sa version de l'histoire.



L'année dernière ma fille a économisé son argent de poche pour acheter un collier de meilleures amies à elle et cette fille. Je les ai commandés sur Wish.com pour elle. Cette année, cette amitié a pris fin quand j'ai découvert que cette gamine essayait d'arnaquer toutes ses amies, dont ma fille.



Elle faisait cela en les poussant à lui acheter des objets grâce à un jeu pour enfant, et après mon intervention, elle menaçait quiconque jouant avec ma fille, le midi. Elle s'est retrouvée complètement isolée. Ma fille a coupé le contact et a reconstruit un cercle d'amis et tout allait bien jusqu'à ce que cette petite fille demande à ma fille de lui donner l'autre moitié du collier de l'amitié, pour qu'elle puisse le donner à quelqu'un d'autre. Le fait que nous étions celles ayant acheté le collier au début, était apparemment un détail sans importance



Ma nièce de 18 ans et mon neveu sont très protecteurs de leurs jeunes cousins et ont été très contrariés pour elle, alors ils ont décidé de lui offrir une destruction thérapeutique. Le week-end dernier il ont sorti leurs outils et ont aidé ma fille à casser le collier en 7 ou 8 morceaux avec un marteau et une pince et ont passé un super moment; Ma fille a mis les morceaux du collier dans sa boîte à bijoux, comme un souvenir de ce que vos amis peuvent vous faire.



Qu'importe, apparemment, cette fille n'arrêtait pas de demander ce collier chaque jour et l'embêtait beaucoup, alors ma fille a eu l'idée d'un plan. Elle a réuni les morceaux dans un petit sac, l'a pris à l'école aujourd'hui et a vidé le sac devant l'autre et lui a dit qu'elle pouvait récupérer le collier si elle aimait les puzzles et les casse-têtes et qu'elle aurait besoin d'un peu de colle. Apparemment, la fille est devenue rouge et a tout dit au professeur, en disant que ma fille avait détruit son collier et ma fille a été envoyée dans le bureau du directeur.



Je n'ai pas pu garder mon sérieux et j'ai explosé de rire. On pouvait voir les veines du front du directeur se gonfler alors que j'étais en train de rire. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré l'historique d'achat pour lui prouver que nous avions bien acheté le collier et que ma fille est parfaitement dans ses droits si elle veut détruire sa propriété. Il nous a finalement fait sortir et ma fille est revenue en classe en plein fou rire. Ma nièce et mon neveu sont très fiers d'elle et prévoient de l'emmener manger une glace ce week-end, pour célébrer le fait qu'elle se batte pour elle-même ! "



" Ma fille essayait de jouer avec les autres filles mais on lui disait qu'elle n'était pas autorisée. On a découvert que toutes les filles avec qui elle essayait de jouer, étaient menacées par celle qui la malmenait et elle a commencé à jouer au foot avec les garçons le midi et elle y prend beaucoup de plaisir. "



L'école a fini par prendre des mesures pour lutter contre ce genre de comportements et la petite a fini par s'excuser et a supplié son ancienne amie de redevenir amies. Et si la petite a accepté les excuses de l'autre, l'amitié ne sera pas au rendez-vous car la confiance est à présent brisée entre les deux. C'est en tout cas une superbe leçon de force de caractère, d'humilité et de maturité de la part d'une petite fille de neuf ans et on trouve ça très touchant.



Accueil Envoyer à un ami Partager