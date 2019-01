Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence d'une Singapourienne : "J’ai fait l'amour avec 1800 hommes en Afrique, aucun d’eux ne m’a satisfait au lit. Je rentre" Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour les amis, je suis Malina de Singapour j’ai 25 ans. Je suis un étudiant en zoologie. Je suis en Afrique depuis 2 ans pour approfondir mes connaissance en les animaux d’Afrique mais jusqu’à aujourd’hui, aucun homme n’a réussi à me satisfait au lit.

J’ai choisi l’Afrique parce-que j’ai entendu sur la Radio BBC et j’ai vue les vidéo sur YouTube que les africain étaient parmi les plus gros à la taille du pénis dans le monde entier mais je me suis trompé.

Je suis totalement déçu avec ce que j’ai vu jusqu’à présent. J’ai couché avec 1800 hommes âgée de 21 à 45 ans et aucun d’eux ne m’a fait sentir quelque chose. j’ai perdu mon temps à voyager de l’Europe pour venir en Afrique pour absolument rien.

Tout ce qu’ils savent faire est de crier comme des animaux pour rien. Je regrette pourquoi j’ai choisi l’Afrique pour mon programme. j’ai visité 17 pays africains et j’ai dormi avec tant d’hommes mais tous sont pareils .

Je suis allée au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Nigeria, au Ghana, en Tanzanie, au Gabon, en RDC, en Zambie et ailleurs mais je n’ai pas eu de satisfaction. Chaque pays africain où j’ai été, j’ai dormi avec plus de 300 hommes.

Je ne sais pas si c’est parce que je suis jeune, extrêmement belle et tellement sexy qui les rendent faible mais je ne peut plus reste ici. Je me demande comment les filles africain font avec leur copain.



Donc, un conseil à tous ceux qui voudraient essayer une tournée africaine de sexe, supprimer l’Afrique de votre liste parce que c’est un gaspillage d’argent et la plupart des Africains sont malades du VIH. Heureusement, je n’ai ramené aucune maladie à la maison.



Source 24jours





Accueil Envoyer à un ami Partager