Confidence : « le ventre de mon mari m'empêche de consommer le mariage », que faire ? (image d'archive) Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2018 à 12:52 | | 0 commentaire(s)| On m'appelle Martine, je suis une jeune Camerounaise de 20 ans et je me suis mariée avec Jules (30 ans), cela fait juste un an. C'est un homme très attentionné, qui prend soin de moi et s'occupe très bien de son foyer.

Lorsque nous nous sommes mariés, il avait un physique normal. Il mangeait aux heures normales et pas vraiment gras. Ce que je ne comprends pas, c’est que le ventre de mon mari a pris un volume inquiétant. Croyant que c’était une maladie, nous sommes allés plusieurs fois à l’hôpital pour qu’il se fasse consulter. Mais les médecins sont unanimes à l’idée que mon mari n’est pas malade. Il faut juste qu’il fasse le régime. J’applique tout ce que les médecins me demandent pour voir le ventre de mon mari diminuer, mais rien ne marche.

Le ventre de mon mari continue de prendre du volume. Pourtant il est sous régime. Je me demande bien s’il ne mange pas dehors, s’il a une autre maîtresse qui le nourrit. Le comble de mes malheurs c’est que le volume de son ventre ne lui permet pas de consommer le mariage. Je suis privé du plaisir s*xuel parce qu’il étouffe avec son ventre, il est très inapte au lit. Que faire ? J’ai vraiment besoin de vos conseils.





