Confirmation de sa candidature pour 2024: Idrissa Seck remet sa démission du Cese au Président, aujourd’hui

« Je suis le chef de l’opposition » a défendu Idrissa Seck, président du parti Rewmi, à la suite de l’annonce de sa décision de quitter la majorité présidentielle (Gouvernement, Cese et coalition Benno Bokk Yaakaar). Idrissa Seck a révélé, devant la presse, samedi à Thiès, qu’il va remettre au Président Macky Sall deux lettres […] « Je suis le chef de l’opposition » a défendu Idrissa Seck, président du parti Rewmi, à la suite de l’annonce de sa décision de quitter la majorité présidentielle (Gouvernement, Cese et coalition Benno Bokk Yaakaar). Idrissa Seck a révélé, devant la presse, samedi à Thiès, qu’il va remettre au Président Macky Sall deux lettres de démission de son poste de président du Cese et de membre de Benno, aujourd’hui, lundi. THIÈS : D’ici à l’élection présidentielle du 25 février 2024, l’opposition sénégalaise devra compter avec un nouvel acteur qui l’avait quittée pour rejoindre la majorité présidentielle. Arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck a décidé de reprendre sa place de leader de l’opposition. « Je suis le chef de l’opposition », va-t-il déclaré. De ce fait, il a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue, samedi dernier, à Thiès, qu’il va remettre sa lettre de démission de la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese) au Président Macky Sall, ce lundi. L’ancien maire de Thiès a expliqué qu’en vue d’apaiser les tensions politiques et dans une démarche de clarification, il va remettre deux lettres de démission du Cese et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Idrissa Seck a ajouté que les Ministres de Rewmi en feront de même pour le Gouvernement. Concernant ces derniers, Idrissa Seck soutient qu’il avait laissé à chacun la liberté de choisir son avenir. Yankhoba Diatara, Ministre des Sports et son collègue de l’Élevage, Aly Saleh Diop, tous deux présents à la conférence de presse, ont décidé de quitter l’attelage gouvernemental.

Se fixant comme objectif immédiat de sonder les Sénégalais par rapport à sa popularité, il compte, dès à présent, repartir à la rencontre des concitoyens. Il a précisé n’avoir jamais été candidat à la candidature de Benno.

Sur la fronde des huit conseillers du Cese, Idrissa Seck leur a rappelé que cette institution n’est pas sa propriété avant d’ajouter qu’ils n’ont rien compris de la marche des institutions. Appel à la sérénité À propos de la probable troisième candidature du Président Macky Sall, M. Seck a affirmé que si d’aventure Macky Sall se déclare candidat, il ne fera pas comme en 2012 (il avait arrêté sa campagne pour se battre contre la candidature de Wade), mais il va aller battre campagne.

Idrissa Seck avait démarré sa déclaration par un appel au calme et à l’unité pour un Sénégal de paix et de stabilité. Il a soutenu que cet appel au calme est puisé au plus profond de lui-même pour juguler notre propre violence individuelle. Pour Idrissa Seck, ceci est d’autant plus nécessaire que nous sommes confrontés à des temps périlleux qui peuvent présenter des risques pour notre démocratie et la stabilité de notre pays. « Les esprits sont échauffés et les résultats des procédures sont incertains et à moins d’un an de l’élection présidentielle, la liste des candidats potentiels reste un mystère. La situation de notre sous-région n’est pas pour faciliter les choses et face à cela, c’est le doute, la colère et le désespoir et pourtant le peuple du Sénégal aspire à ressentir l’espoir », a indiqué M. Seck.

Pour Idrissa Seck, nous pouvons être en désaccord ouvertement, mais nous ne devrions jamais forcer nos compatriotes au silence par la persécution, la pensée unique, le terrorisme intellectuel et la violence. Selon lui, ce mois de Ramadan, dont nous sortons, dans son essence de solidarité, de pardon et de dévotion, est une confirmation du message de Pâques célébré récemment. Il confesse que ces mois du « Tandarma » et du « Ngalakh » réunis appelle à l’apaisement et au sang-froid afin de trouver une nouvelle voie à suivre, par le dialogue comme celui initié par le Président de la République au lendemain de l’élection présidentielle de 2019. Mbaye Sarr DIAKHATE (Correspondant)



