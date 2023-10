Conflit israélo-palestinien: Dakar réitère la nécessité de raviver « au plus vite » les négociations Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Dakar a réagi dimanche au conflit israëlo-palestinien. A travers un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait savoir que le Sénégal est “gravement préoccupé par la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien le samedi 7 octobre 2023”. Dakar “condamne les attaques à l’origine de cette nouvelle spirale de la violence et appelle toutes les parties à la retenue pour éviter d’aggraver un bilan humain et matériel déjà lourd”. En sa qualité de Président du Comité des Nations Unies pour l’Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien, le Sénégal réitère, par ailleurs, “la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les Parties, en vue de parvenir à l’objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies, de deux États indépendants, Israël et Palestine, vivant côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues”. Depuis la reprise des hostilités, le bilan s’élève à plus de 600 morts et au moins 2 243 blessés côté israélien et au moins 100 otages détenus par le Hamas, a annoncé l’Etat hébreu. Côté palestinien, 370 personnes sont mortes et 2 200 blessées.



