Confrontée à des difficultés: Astap observe un arrêt de travail et décide de cesser toutes leurs activités au Port de Dakar Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| L'association pour la sauvegarde et la Sécurité des transitaires et des acteurs portuaires a décidé de cesser toutes leurs activités en raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis deux mois. Ainsi, ils ont déclaré lors de la conférence de presse, tenue ce mercredi qu'ils n'accepteront plus de subir des injustices. Selon Omar Cissé, directeur exécutif de l'association des commerçants industriels du Sénégal (ACIS), il est possible que cette situation ait un impact sur le prix des marchandises dans le marché. Il prévient également qu'en l'absence de mesures prises pour résoudre ce problème, ils envisagent de fermer leurs magasins.



