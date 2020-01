Congo-Brazzaville: Une journée sans internet sur l’ensemble du pays

Jeudi jusqu’à 8h30, heure locale, internet fonctionnait à merveille. Mais juste après, les Brazzavillois et les habitants d’autres villes comme Pointe-Noire, la capitale économique, ont perdu leur connexion.



Pendant de longues heures, tous les abonnés de téléphonie mobile n’ont utilisé leurs appareils que pour émettre des appels et des textos ou pour en recevoir.



Les réseaux sociaux - WhatsApp, Messenger, Instagram ou encore Twitter - sont restés inaccessibles.



Le travail s’est arrêté dans les petits établissements de transfert mobile d’argent, très sollicités même tard dans la nuit. La même situation a été constatée dans les kiosques de pari foot et pari mutuel urbain.



Les internautes ont quelque peu retrouvé le sourire en début de soirée quand internet a été rétabli, les compagnies privées de téléphonie mobile de la place et l’opérateur historique Congo Télécom ont fait état d’une situation sous-régionale survenue au niveau d'un câble sous-marin situé au large du Cameroun.