Congo : Une vingtaine de civils tués lors d’un nouveau massacre

Plusieurs civils ont été tués dans la République démocratique du congo (Rdc) dans un nouveau massacre. Une vingtaine dont des femmes et des enfants. Selon la Rfm, la tuerie a eu lieu ce Weekend les victimes ont été tuées à la machette au couteau et avec des armes à feu.



L’Agence des Nations unies pour les refugiés soutient dans son rapport que plus de 700 personnes ont été tuées depuis fin 2017 au Congo. Des tueries qui sont attribuées pour la plupart à une milice ethnico-religieuse.