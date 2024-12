Congrès FIE et CAE : Le Sénégalais Mbagnick Ndiaye réélu Président pour un nouveau mandat de 4 ans A Taschkent Capitale de l'Ouzbékistan cet après-midi du dimanche 1er décembre 2024, lors du congrès électif de la Conférence Africaine d’Escrime, le Président sortant, le Sénégalais Mbagnick Ndiaye, ancien Ministre des Sports à été réélu à la tête de cette structure africaine pour un mandat de quatre ans.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’info partagée dans un collectif, à l’unanimité des 29 fédérations présentes, le président sortant a recueilli 29 voix.



Et c’est ainsi qu’en tant que le Président réélu, après avoir rappelé les résultats africains à travers le monde, il a vivement remercié les fédérations nationales africaines pour les nombreux efforts déployés visant à promouvoir et à développer la discipline sur le continent.



Et sur cet élan, il a réaffirmé poursuivre sa mission au service de l’Afrique et de son pays pour le plus grand rayonnement du sport au plus haut niveau.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook