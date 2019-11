Connaissez vous la ménopause des hommes ? Connaissez-vous l’andropause, la ménopause des hommes ? Si vous ne le saviez-pas il existe bel et bien la ménopause des hommes.





Bien qu’elle soit moins connue de la gent masculine, il n’en demeure pas moins que les hommes sont aussi touchés par ce problème qui concerne la femme.



La médecine dit que l’âge de la ménopause chez la femme varie en fonction des cellules du corps. Qu’en est-il des hommes ?



Même si elle n’est pas encore reconnue par la communauté scientifique, ses symptômes sont très existants.



Contrairement à la femme, L’andropause (ménopause des hommes) correspond à une diminution progressive de la production de testostérone chez l’homme.



Les principaux symptômes sont une diminution du désir, des problèmes d’érection, une fatigue générale, parfois accompagnés d’une prise de poids, d’insomnie et de bouffées de chaleur.



Il existerait également des symptômes physiques qui empêchent le sujet d’effectuer certaines tâches physiques.



D’après une étude réalisée par le New England Journal of Medicine, la maladie concerne très peu d’hommes dont l’âge varie entre 60 et 80 ans.















