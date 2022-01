Conquête de Bignona : L’autre enjeu de taille des élections locales en Casamance Si, à juste titre, tous les yeux sont rivés sur la municipalité de Ziguinchor, la conquête du département de Bignona constitue, elle aussi, un enjeu de taille, notamment pour Benno Bokk Yakaar (BBY) et Yewwi Askan Wi (Yaw).

La commune de Ziguinchor sera, incontestablement, l’une des principales attractions des Territoriales du 23 janvier prochain. La bataille de la capitale du Sud, contrairement à ce que certains observateurs du landerneau politique estiment, aura bel et bien lieu. Si l’on tient compte de la dernière élection présidentielle, le leader du Pastef et de la coalition Yaw a une longueur d’avance sur ses principaux adversaires, que sont le maire sortant Abdoulaye Baldé de l’UCS/Mbolo et le ministre Benoît Sambou de BBY.



‘ ’Si l’on me demandait, il y a trois, voire deux mois, qui allait gagner les élections, je citerai sans hésiter Ousmane Sonko. Mais avec ce que je constate sur le terrain, je suis dubitatif ’’, lance un observateur averti de la scène politique dans la région de Ziguinchor.



Dans l’un comme dans l’autre, toutes ces têtes de liste jouent leur carrière politique. Selon Abdoulaye Baldé, ‘’ la mairie est une étape fondamentale qui le mènera à la présidence de la République ’’. Il lui faudra donc, forcément, revoir sa copie et ses ambitions présidentielles, si cet objectif n’est pas atteint. Idem pour Ousmane Sonko. Une défaite de Yaw dans la commune de Ziguinchor, sera très lourde de conséquences pour son avenir politique.



A l’instar de Ziguinchor, le département de Bignona constitue, lui aussi, un enjeu majeur. Il est le plus grand département de par la taille, mais également sur le plan des collectivités territoriales. Il dépasse, largement, les départements de Ziguinchor et d’Oussouye réunis. Il faut rappeler que c’est dans ce département que les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) ont réalisé le plus gros score à la Présidentielle de 2019, raflant presque tous les bureaux de vote. C’est aussi dans ce département qu’est né Ousmane Sonko. Il constitue sa base affective. Sa machine électorale, il la tient dans cette partie de la région de Ziguinchor, qui regorge de fortes personnalités au niveau étatique et politique, dont l’essentiel se retrouve dans la mouvance présidentielle.



Tous ces facteurs réunis font de Bignona un enjeu de taille, à l’occasion des Locales du 23 janvier prochain. Imaginez une débâcle de Ousmane Sonko dans sa base affective ! Et si aussi le contraire se produisait ?



L’autre enjeu est à chercher dans la commune de Bignona où l’on a comme l’impression que le président de la République se cherche un leader. Sinon, comment comprendre que c’est dans cette rare commune qu’il ait autorisé, après avoir choisi Mamadou Lamine Keïta de la Convergence des démocrates pour le développement (CDD) comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, Aubin Sagna de l’Alliance pour la République, à se présenter sous sa propre bannière.















EnQuête



