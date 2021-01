Conquête de l’espace audiovisuel: Leral Tv pénètre en Gambie sur le Canal 28 Avec l’acquisition pourtant récente d’une fréquence de télévision, (un peu plus de six mois), diffusée sur le bouquet de la TNT au Canal 33, Dame Dieng et son groupe Leral TV marquent leur territoire avec leur entrée remarquable et saluée dans le monde télévisuel. Dans cette Conquête de l’espace audiovisuel, Leral Tv pénètre en Gambie

Avec une large couverture de l'information sociale, économique, politique et people et ses séries d’entretiens et reportages…Leral Tv couvre aujourd’hui près de 90% des foyers du pays disposant de la TNT, réseau câblé, IP Tv, ou l’internet.



Même en Gambie, Leral Tv tisse sa toile, avec son travail jugé sain , les autorités gambiennes lui ont accordé une entrée par le Canal 28, -le même que celui de Dakar, et diffuse actuellement tous ses programmes.



Avec son ambition d’une large couverture équitable et professionnelle et une diffusion élargie de l’information à travers le Sénégal, l'Afrique et la Diaspora, Dame Dieng, connu pour sa grande discrétion et son humilité n’a lâché que quelques mots sur son impression face à cette ascension:



« Remercions DIEU et touchons du bois, nous ne faisons que commencer… Mais je remercie surtout le savoir faire du Groupe Excaf Telecom , à sa tête Sidy Diagne et le chef technique Thierry Mancabou ainsi Malick Seye », a-t-il dit



Il a confirmé aussi leur présence en Gambie et même indiqué le chemin. Pour avoir accès à Leral Tv Il ya DTT Gambia pour avoir le décodeur TNT avec beaucoup de chaine y compris Leral TV



Dans cette conquête, il est même prévu une émission people qui s’appellera « Senegambia »



Mais dans la quête et le partage de l’information, un journal en Anglais et Sosseh est prévu très prochainement





Son adresse : Henden Court Building Bertile, Bertil Harding Hwy, Banjul, Gambie

Contact téléphonique : +220 446 1060





