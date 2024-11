Conseil d’Administration des FDCUIC : Mor Talla Guèye alias « Nit Doff » installé aujourd’hui Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Mor Talla Guèye a été installé aujourd'hui en tant que Président du Conseil d'Administration des FDCUIC, une nomination officialisée par M. Koundoul, doyen du conseil. Lors de cette cérémonie, une première réunion a été tenue, dans une ambiance collaborative et constructive. Mor Talla Guèye a exprimé sa gratitude envers les membres du conseil pour leur engagement et leur soutien, soulignant que cette nouvelle étape marque le début d'une collaboration prometteuse en vue d'atteindre les objectifs communs. « Je remercie tous les membres du Conseil d'Administration pour leur engagement et leur contribution. Ensemble, nous œuvrerons pour atteindre nos objectifs communs », a-t-il déclaré.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/conseil-dadministration-d...

