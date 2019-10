Conseil des Ministres : Divers projets exposés par les Ministres

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait le point sur la situation internationale et a rendu compte de l’état d’avancement des préparatifs du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.



Le Ministre de l’Energie et du Pétrole a rendu compte de sa participation à la 24ème édition du Congrès mondial de l’Energie qui a eu lieu du 09 au 12 septembre 2019 à Abu Dhabi.



Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait a fait un rappel sur le système national de planification et rendu compte de l’état d’exécution de la refonte.



Le Ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural a fait le point sur la pluviométrie, l’état des cultures et la situation phytosanitaire.



Le Ministre de la Santé a rendu compte de sa participation à Lyon à la 6ème conférence portant sur la reconstitution du fonds mondial.



Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a rendu compte de l’état d’avancement du port de Ndayane.



Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement fait une communication sur le l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde d’Urgence, retenu par le Sénégal et le Mali, pour la relance de l’Exploitation du réseau ferroviaire Dakar-Bamako.



Le Secrétaire d’Etat, en charge du Réseau ferroviaire a rendu compte de l’exécution des travaux de réhabilitation du pont de Touba Zam-Zam.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

- le projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux ;

- le projet de loi portant Code gazier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos