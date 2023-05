Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023: Macky Sall lance le dialogue le 30 mai au Palais de la République Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil des Ministres s’est tenu, ce mercredi 24 mai 2023, au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky Sall. À l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux lionceaux du Football U17, champions d’Afrique, et à leur encadrement, après […] Le Conseil des Ministres s’est tenu, ce mercredi 24 mai 2023, au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky Sall. À l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux lionceaux du Football U17, champions d’Afrique, et à leur encadrement, après la brillante victoire du Sénégal lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, qui s’est déroulée en Algérie. Le Chef de l’État a aussi félicité le Premier ministre et Ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de Football (Fsf), les dirigeants de clubs, les encadreurs et éducateurs sportifs, pour le travail remarquable accompli afin de positionner le football national au sommet du Football africain, avec cinq (5) sacres continentaux obtenus en moins de deux ans. Le Président de la République a réitéré ses directives pour l’accroissement de l’accompagnement de l’État au développement du football local dans toutes ses composantes. Abordant la célébration de la fête de la Pentecôte, le Chef de l’État a saisi l’occasion de ce Conseil pour adresser ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne et demander au Gouvernement de veiller, avec les organisateurs, au bon déroulement du Pèlerinage marial de Popenguine. Revenant sur le Dialogue national, le Chef de l’État a rappelé au Gouvernement son engagement permanent, depuis 2012, à consolider le dialogue avec toutes les forces vives de la Nation, afin d’asseoir la paix et la stabilité sociale dans le cadre de notre marche résolue vers un Sénégal émergent à l’horizon 2035. Dans l’esprit de la journée du Dialogue national, instaurée en 2016 –et des acquis des travaux du Comité de pilotage du Dialogue national, freinés par la pandémie de COVID-19– le Président de la République a décidé d’organiser, le mardi 30 mai 2023, au Palais de la République, le lancement du dialogue avec les représentants des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, des chefs religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes, afin d’échanger et de bâtir des consensus durables sur des questions majeures relatives à la vie nationale et à l’avenir du pays. S’agissant de la maitrise stratégique du développement du secteur pétrolier et gazier, le Président de la République a rappelé l’entrée du Sénégal, en fin 2023, dans le cercle des pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures, avec la phase d’exploitation de nos différents projets pétroliers et gaziers (Sangomar, Grand Tortue Ahmeyim (GTA), Yakaar/Teranga…). Dès lors, le Chef de l’État a indiqué au Gouvernement l’urgence de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer un suivi particulier de cette période fondamentale dans la reconfiguration de l’économie nationale, au regard des opportunités et enjeux signalés. À cet effet, le Chef de l’État a rappelé la tenue de plusieurs concertations qui ont eu lieu en 2018 et 2021 pour renforcer le consensus national autour de la gouvernance inclusive du secteur et de la gestion des recettes issues de l’exploitation des ressources nationales d’hydrocarbures, avec la validation de deux (2) principes directeurs fondamentaux : L’impératif de l’affectation intégrale des fonds collectés dans le budget de l’État ; La création d’un Fonds intergénérationnel confié au FONSIS, par le biais d’un mandat express de l’État, conformément à la loi n° 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures. Le Président de la République a, par ailleurs, signalé l’urgence de stabiliser les projets et les tracés du Réseau Gazier du Sénégal (RGS), ainsi que le projet de Document de Stratégie nationale de développement du secteur pétrolier et gazier. À cet égard, le Chef de l’État a demandé au Ministre du Pétrole et des Énergies de finaliser, en relation avec le Secrétariat permanent du COS-PETROGAZ, la préparation de la prochaine session de l’instance qu’il présidera prochainement, avec l’implication de tous les partenaires de l’État. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’État est revenu sur les sujets suivants : la situation dans les universités publiques : en demandant au Premier ministre et au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation d’engager, sans délai, des concertations avec les Recteurs et les Directeurs des CROUS en vue d’accélérer la réalisation et la mise en service des nouvelles infrastructures académiques et sociales programmées. Le Chef de l’État a, en outre, invité le Gouvernement à veiller à l’amélioration du cadre de vie dans les campus et à la stabilité sociale dans les universités publiques ;

en demandant au Premier ministre et au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation d’engager, sans délai, des concertations avec les Recteurs et les Directeurs des CROUS en vue d’accélérer la réalisation et la mise en service des nouvelles infrastructures académiques et sociales programmées. Le Chef de l’État a, en outre, invité le Gouvernement à veiller à l’amélioration du cadre de vie dans les campus et à la stabilité sociale dans les universités publiques ; le suivi du projet des classes préparatoires aux grandes écoles : en demandant au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation d’initier un plan national de développement des classes préparatoires, tenant compte de l’actualisation de nos programmes de formation, de l’installation fonctionnelle des lycées d’excellence, de la montée en puissance de nos écoles d’ingénieurs et d’autres projets de classes préparatoires accompagnés par l’État à travers un cadre de partenariat public-privé juridiquement maitrisé. Poursuivant sa communication, le Président de la République a magnifié l’initiative du Sénégal ayant conduit à l’adoption, par acclamation, le vendredi 19 mai, au Conseil exécutif de l’Unesco, d’une importante résolution sur l’eau, intitulée « 9ème Forum Mondial de l’Eau » de Dakar, présentée par la Délégation permanente du Sénégal auprès de l’Unesco. Le Chef de l’État a salué ce succès diplomatique majeur qui confirme le leadership du Sénégal sur les thématiques visant à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau (ODD 6). Au chapitre des coopérations et partenariats, le Président de la République s’est félicité de la visite de la Princesse Astrid conduisant une très forte délégation d’entrepreneurs belges en mission économique au Sénégal. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant : le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations ;

le Salon de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Mobilité ;

les missions à l’étranger des agents de l’État ;

la séance de questions orales à l’Assemblée AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES Le Ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait un point sur les prévisions pluviométriques, la préparation de la campagne agricole 2023/2024 et le suivi des exportations de produits horticoles ;

le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Ministre en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations ont fait une communication sur le processus de formulation du Programme décennal de Gestion des Inondations 2023-2032. AU TITRE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÈGLEMENTAIRES Le Conseil a examiné et adopté : -le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA). AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES Le Président de la République a pris les décisions suivantes : Monsieur Mouhamed Mahmoud DIOP , Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, précédemment Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public ;

, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, précédemment Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public ; Monsieur Amath SALL , Ingénieur informaticien, est nommé Directeur des Systèmes d’Information au Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, poste vacant ;

, Ingénieur informaticien, est nommé Directeur des Systèmes d’Information au Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, poste vacant ; Monsieur Ibrahima WANE , Expert financier, précédemment Conseiller technique financier au Ministère des Mines et de la Géologie, est nommé Secrétaire technique en charge des Mines du Comité national de Suivi du Contenu local ;

, Expert financier, précédemment Conseiller technique financier au Ministère des Mines et de la Géologie, est nommé Secrétaire technique en charge des Mines du Comité national de Suivi du Contenu local ; Monsieur Saloum Ndiaye, Expert en développement territorial, est nommé Coordonnateur national du Projet Mobilier Fait à Dakar, le 24 mai 2023 Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA



Source : Source : https://lesoleil.sn/conseil-des-ministres-du-mercr...

Accueil Envoyer à un ami Partager