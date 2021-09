Conseil des ministres : nominations de Professeurs titulaires et de Professeurs assimilés au niveau des Facultés et des Ecoles de l’UCAD. Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Fallou MBOW, matricule de solde n° 506 766/D est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire de Linguistique du Discours à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar: Djibril AGNE , matricule de solde n° 100 051/E

, matricule de solde n° 100 051/E Souleymane GOMIS , matricule de solde n° 104 234/B

, matricule de solde n° 104 234/B Daouda LOUM , matricule de solde n° 377 209/H

, matricule de solde n° 377 209/H Louis MENDY , matricule de solde n°369 502/A

, matricule de solde n°369 502/A Mor NDAO , matricule de solde n°389 425/C

, matricule de solde n°389 425/C Aminata NIANG DIENE matricule de solde n°103 063/G Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Mayoro DIOP matricule de solde n°514 4871/E

matricule de solde n°514 4871/E Idrissa SARR matricule de solde n°104 922/D

matricule de solde n°104 922/D Cheikh Ahmadou Bamba GUEYE matricule de solde n°102 578/C Sont nommés Professeurs titulaires à l'Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Fatou DIOP SALL matricule de solde n°101 204/D

matricule de solde n°101 204/D Vincent SAMBOU matricule de solde n°607 490/R Sont nommés dans les fonctions de Professeurs associés (Militaires) à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Ontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Papa Moctar FAYE , matricule de solde n°106 171/L

, matricule de solde n°106 171/L Moctar GUEYE, matricule de solde n°100 655/E Sont nommés Professeurs assimilés à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Mamadou FAYE , matricule de solde n°519 897/G

, matricule de solde n°519 897/G Saliou NDIAYE, matricule de solde n°518 723/D Monsieur Papa Mamour DIOP, matricule de solde n° 518 264/L, est nommé dans les fonctions de Professeur assimilé de Sciences de l’Education : Didactique de la langue et de la littérature (Espagnol) à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sont nommé Professeurs assimilés à l’Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ibrahima NGOM , matricule de solde n° 104 424/A

, matricule de solde n° 104 424/A Idy DIOP , matricule de solde n° 106 904/F

, matricule de solde n° 106 904/F Khadidiatou WANE KEITA , matricule de solde n° 104 989/E

, matricule de solde n° 104 989/E Oumar BA, matricule de solde n° 510 434/A Sont nommés Professeurs assimilés à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Adama DIOUF , matricule de solde n° 100 577/D

, matricule de solde n° 100 577/D Alioune DIOUF , matricule de solde n° 100 714/I

, matricule de solde n° 100 714/I Mountaga LAM , matricule de solde n° 100 863/D

, matricule de solde n° 100 863/D Joseph NDONG, matricule de solde n° 104 302/Z Sont nommés dans les fonctions de professeurs titulaires à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

SECTION MEDECINE :

Louise FORTES DEGUENONVO , matricule de solde n° 100 707/M

, matricule de solde n° 100 707/M Mouhamadou Lamine DIA , matricule de solde n° 100 855/G

, matricule de solde n° 100 855/G Papa Adama DIENG , matricule de solde n° 100 757/H

, matricule de solde n° 100 757/H Ibrahima Bara DIOP , matricule de solde n° 102 028/C

, matricule de solde n° 102 028/C Mouhamadou Bamba NDIAYE , matricule de solde n° 622 485/E

, matricule de solde n° 622 485/E Anne Aurore SANKALE, matricule de solde n° 103 878/E SECTION PHARMACIE : Rokhaya NDIAYE DIALLO , matricule de solde n°104 305/C

, matricule de solde n°104 305/C Alioune DIOR FALL , matricule de solde n° 102 569/E

, matricule de solde n° 102 569/E Babacar MBENGUE , matricule de solde n°104 712/ C

, matricule de solde n°104 712/ C Oumar THIOUNE, matricule de solde n° 104 799/B SECTION ODONTOLOGIE : Khady DIOP BA , matricule de solde n°101 529/J

, matricule de solde n°101 529/J Khaly BANE , matricule de solde n°100 235/C

, matricule de solde n°100 235/C Joseph Samba DIOUF , matricule de solde n° 100 743/E

, matricule de solde n° 100 743/E Mouhamed SARR, matricule de solde n° 103 988/E



www.dakaractu.com



Source : Le Président de la République a procédé à la nomination de Professeurs titulaires et de Professeurs assimilés au niveau des Facultés et des Ecoles de l’Université Cheikh Anta DIOP de DakarSource : https://www.dakaractu.com/Conseil-des-ministres-no...

Accueil Envoyer à un ami Partager