Conseil présidentiel territorialisé : Le Président Macky Sall veut faire de Tambacounda, un pôle économique régional et sous-régional d’envergure.

L’aménagement du territoire est une volonté politique, avant d’être une technique. Le Président Macky Sall l’a bien compris et l’applique pour la réalisation de l’émergence du Sénégal.



Cet aspect de la dynamique du régime offre aujourd’hui à la face du monde, le visage d’un Etat qui assoit les bases d’une révolution. Une révolution basée sur les infrastructures et des niveaux de budgets jamais égalés, consentis aux secteurs prioritaires.



L’Etat sénégalais, en sa qualité de 1er aménageur du pays, agit pour un aménagement harmonieux et durable du territoire national. A ce titre, il veille à la bonne cohérence des plans sectoriels, à l’optimisation du potentiel des territoires ainsi qu’à leur développement. Cela contribue à l’attractivité du Sénégal et à la consolidation de la compétitivité des territoires.



Dans l’après-midi du 27 décembre 2022, à Tambacounda, s’est tenu un Conseil présidentiel avec pour objectif d’impulser le développement harmonieux, équitable et durable de la région de Tambacounda. Pendant près de 6heures d’échanges francs et directs entre le gouvernement et les populations, un budget de 579 milliards FCfa a été attribué pour la mise en œuvre d’un Programme d’investissements prioritaires (PIP), pour la période 2023-2025, afin de redynamiser la région orientale.



Le Chef de l’Etat a énuméré des potentiels projets phares tels que la construction d’une université et d’un hôpital de niveau 3, la relance du chemin de fer et le développement de l’aéroport de Tambacounda.



Rappelons que la région de Tambacounda bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Véritable carrefour, elle est la seule région du Sénégal frontalière à quatre pays (Mali, Mauritanie, Gambie et Guinée). Traversée par des axes routiers et ferroviaires notamment l’axe Dakar-Bamako, la région de Tambacounda est de plus une région centrale, car limitrophe des régions de Kédougou, Kaolack, Matam, Kolda, Kaffrine, avec des centres urbains et ruraux les plus importants du pays.



Forte de cette position géostratégique et de nombreuses ressources naturelles dont dispose la région, Tambacounda s'intègre dans une stratégie transfrontalière, caractérisée par une grande région ouest-africaine avec les pays voisins. Ainsi, la construction de l’Université du Sénégal Oriental (USO) et d’un hôpital de niveau 3, la remise aux normes et en service de l’axe ferroviaire Dakar-Bamako et l’extension de l’aéroport de Tambacounda, pourraient idéalement positionner la région comme un acteur majeur du développement du Sénégal et de la sous-région.



En plus de ses quatre projets phares, d’autres thématiques non moins importantes ont été prises en considération, parmi lesquelles, nous pouvons citer:

- Le renforcement de la sécurité;

- Le désenclavement de la région ;

- L’édification d’un port sec et/ou d’une gare à gros porteurs à Tambacounda-ville ;

- L’appui au secteur de de l’artisanat et des aides aux petits commerçants

- La promotion et le développement de la Culture, du Patrimoine et du Sport (construction de stades et de plateaux sportifs multifonctionnels modernes à Bakel, Goudiry et Koumpentoum)

- Le renforcement de la destination Tambacounda à l’échelle nationale, sous-régionale et internationale, en développant une offre touristique adaptée.

- L’accélération du déploiement des aménagements urbains, avec pour enjeu, un meilleur accès à l’eau potable (Projets transfert d’eau et construction de forages), un assainissement viabilisé, l’accès à l’électricité pour tous et partout, via notamment des programmes d’équité sociale et territoriale (PUDC, PUMA, PNDL, PROMOVILLES, PACASEN)

- La densification et l’extension des aménagements agricoles de la SODEFITEX et de la SAED ;

- Le développement de l’Elevage et des activités agropastorales : Création de l’Agropole Est et d’un DAC dans le département de Koumpentoum.

- L’intensification de l’industrialisation de la région ;

- La préservation des ressources forestières, des écosystèmes et de la biodiversité (Parc national de NiokoloKoba, structure écologique et touristique, dont le mode de gouvernance devrait évoluer vers un Partenariat Public/Privé)

- L’émergence d’un hub minier au vu des potentialités des zones frontalières, tout en prenant en considération la dépollution et la préservation de la Falémé, et en favorisant le développement territorial de l’arrondissement de Kéniaba ;

- L’installation d’un réseau de Centres de formation professionnelle et de Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté (MJC) dans les quatre départements (Bakel, Goudiry Koumpentoum et Tambacounda)

- La réalisation du Programme régional pour l’entrepreunariat, l’insertion et l’emploi des jeunes et des femmes : « XEYU NDAW NI/spécial région de Tambacounda » avec l’accroissement des financements de la DERFJ, des quotas de recrutement spéciaux (1000 emplois)

- L’attractivité et le développement des investissements privés et des espaces de commerce :

- L’accompagnement des initiatives socio-économiques et culturelles de la Diaspora originaire de la région ;

- L’accélération des affectations d’agents publics dans les secteurs prioritaires (santé, éducation, sécurité, eaux et forêts…) et la mise en œuvre d’un programme spécial de construction et de réhabilitation des infrastructures administratives de la région (notamment les Préfectures de Goudiry, Koumpentoum et Bakel, la sous-préfecture de Kéniaba et les centres d’incendies et de secours dans les chefs-lieux de département).

Rappelons également les réalisations de l’Etat depuis 2012 à Tambacounda.



Sur le plan des infrastructures routières, le Président Macky Sall a désenclavé de nombreux territoires de l’intérieur de la région de Tambacounda, améliorant, par conséquent, les échanges et les mobilités entre populations. Le tronçon reliant Tamba-Goudiry-Kidira, long de 185 km(Corridor Dakar-Bamako), permettant de favoriser les échanges et la livre circulation des biens et des personnes entre les deux pays, a été inauguré le 27 décembre 2022.



A cela s’ajoutent la construction et la réhabilitation de pistes de désenclavement rural pour 28 localités, sur un linéaire de plus de 220 km ; l’entretien des routes en terre long de 210 km ; la réhabilitation et l'aménagement de 139 km de pistes rurales ; la réhabilitation de la route Bakel- Ouroussougui-Ndioum, la remise à niveau de la RN1 Tamba-Koumpentoum sur plus 60 km ; la route Tambacounda-Dialacoto réhabilitée à hauteur de 16 milliards FCfa.



Dans la commune de Tambacounda, Promovilles a considérablement amélioré la mobilité urbaine, en réalisant plus de 15 kilomètres de voirie, en drainant 614 hectares et la finalisation d’une gare au profit des gros porteurs, le tout est estimé à 11,3 milliards FCfa. Par ailleurs, avec plus de 6 milliards FCfa d’investissements, la ville de Tambacounda étrenne un réseau d’assainissement des eaux usées, dont les travaux réalisés par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), sont en cours de finition.



Nous encourageons et félicitons le Chef de l’Etat dans sa politique d’aménagement et d’équité territorial en faveur des terroirs comme Tambacounda. Nous le prions d’instruire les différents programmes arrêtés durant ce Conseil présidentiel consacré au développement économique et social de la région de Tambacounda auprès du Premier Ministre Amadou Bâ et de l’ensemble de son gouvernement et d’en assurer un suivi chiffré.



En effet, si ces mesures deviennent effectives et probantes, Tambacounda dont la vocation naturelle est d’être un centre de distribution et d’échanges dans toute la sous-région ouest-africaine, pourrait devenir un pôle économique régional et sous-régional d’envergure.













Dr. Seydou Kanté

Natif de Tambacounda

Président du Mouvement Initiatives Tambacounda (MITA) TAMBA NAFA

Email : seydoo@hotmail.com





