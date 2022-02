Conséquences des sanctions contre la Russie : La bourse de Paris reperd 2% ce lundi à l'ouverture

Au cours du week-end, la situation a changé du tout au tout, les sanctions à l'égard du régime russe ayant été sérieusement renforcées, avec la participation totale de l'Europe (l'Allemagne, qui traînait les pieds, s'est mise au diapason et a autorisé les ventes d'armes à l'Ukraine, tout en augmentant massivement son budget de défense, note Jeffrey Halley, analyste chez Oanda).



Certaines banques russes ont été coupées du réseau Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ou Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales), l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont notamment gelé les actifs des banques centrales russes, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas intervenir sur les marchés des devises, entraînant une ruée des épargnants russes vers les banques.



En Asie ce matin, la Bourse de Tokyo est parvenue à conserver l'équilibre (+0,19% de gains pour le Nikkei 225) tandis que Shanghai a progressé de 0,32%. La Bourse de Sydney, riche en valeurs exposées aux matières premières, a même grimpé de 0,7%.



Avec BFM Bourse

Bassirou MBAYE



