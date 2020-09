Conséquences désastreuses des inondations : Des familles "délogées" par les eaux ne savent plus à quel saint se vouer... Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|







Source : Perdues dans les eaux, elles ont bu le calice jusqu’à la lie. Chambres dévastées, bagages et matériel détruit par le déluge du week-end, ces familles ont été contraintes de cohabiter avec ce mélange d'eau usée et de pluie. Des difficultés qui sont venues s’ajouter aux problèmes d'assainissement. À Thiaroye Gare, nous avons assisté à des scènes de désolation totale, laissant surtout croire que leur soulagement véritable n’es pas pour demain. Au cours de ce reportage, toutes ces familles, les larmes aux yeux, ont déploré la situation chaotique qu'elles sont en train de vivre malgré des secours provisoires. Les eaux qui refluent des maisons les empêchent de dormir ne serait-ce que d’un œil. Une énième interpellation des autorités a encore été faite concernant l'urgence d'un assainissement adéquat. "Nous sommes fatigués de vivre chaque année le même calvaire. Nous voulons des solutions définitives", nous a confié une dame trouvée au seuil de sa maison en train d'évacuer des eaux aux odeurs pestilentielles. Suivez la descente faite par Dakaractu dans ces différentes maisons à Thiaroye Gare... (Reportage)Source : https://www.dakarposte.com/Consequences-desastreus...

