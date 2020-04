Considérées comme guéries du Covid-19, ces personnes sont de nouveau testées positives Plus de 50 personnes qui se sont rétablies en Corée du Sud après avoir contracté le Covid-19 sont de nouveau positives, mais cela pourrait s’expliquer plutôt par la réactivation du coronavirus que par une nouvelle infection, a annoncé l’agence Yonhap.



En Corée du Sud, 51 personnes guéries du Covid-19 et étant sorties de quarantaine ont de nouveau été testées positives au coronavirus, relate l’agence de presse Yonhap se référant aux Centres de contrôle et de prévention des maladies de la République de Corée (KCDC).

Selon les KCDC, il s’agit d’habitants de la troisième plus grande ville de Corée du Sud, Daegu, et de la province du Gyeongsang du Nord, qui sont considérées comme les épicentres de la flambée de Covid-19 dans le pays.

Pour la directrice des KCDC, Jeong Eun-kyeong, citée par l’agence, ces personnes ont été testées positives dans un délai relativement court après leur sortie de quarantaine. Cela permet de supposer que ces patients n’ont pas été réinfectés, mais que le virus s’est plutôt réactivé.



Les autorités sanitaires ont indiqué qu'une équipe d'enquêteurs avait été envoyée à Daegu pour mener une enquête épidémiologique sur ces cas de rechute, d’après Yonhap.



La Corée du Sud a enregistré moins de 50 nouveaux cas de Covid-19 lundi 6 avril, ce qui porte le nombre total d'infections à 10.284. Il s'agit de la plus faible augmentation quotidienne depuis fin février.

