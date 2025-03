Constats du FMI sur le rapport de la Cour des Comptes : Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR), a saisi le représentant du FMI à Dakar, pour une réunion de travail

D’après les informations recueillies lors d’une interview accordée par le chef de mission du FMI au Groupe Futurs Médias, l’APR a décidé de contacter l’institution financière. De quoi s’agit-il ? Le parti d’opposition affirme qu’« Édouard Gemayel n’a pas validé de chiffres sur l’encours de la dette, mais constate, discute et accompagne les réformes nécessaires, contrairement aux manipulations grossières qui cherchent à attribuer au FMI un rôle de validation officielle des données du rapport de la Cour des Comptes ».



Dans une lettre datée du 26 mars 2025, l’APR a sollicité Majdi Debbich, représentant résident du FMI à Dakar, pour contester le rapport attribué à la Cour des Comptes et demander une rencontre afin de présenter ses arguments face aux accusations du gouvernement.



Une procédure d’audit contestée :

L’APR dénonce une « procédure d’audit viciée et tendancieuse », s’appuyant sur des informations qu’elle juge fiables. Après avoir analysé le dossier avec ses experts, le parti entend dénoncer ce qu’il qualifie de « manipulation politicienne ». Son objectif est de fournir au FMI des données précises pour éclaircir la situation.



Dans sa lettre, l’APR a exprimé le souhait d’une réunion rapide avec une délégation comprenant des membres du SEN et d’anciens responsables gouvernementaux, afin de présenter des preuves et « rétablir la vérité, tout en préservant la crédibilité du Sénégal ».

