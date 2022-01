Construction d’une centrale solaire pour son Data center en Côte d’Ivoire : Orange signe un partenariat avec Engie Africa

Pour réduire son empreinte environnementale, minimiser la part de l’électricité commerciale d’origine non renouvelable et éviter

d’avoir recours à des groupes électrogènes consommant du fuel (énergie fossile émettant du Co2), Orange a signé en décembre 2021

avec Engie un contrat de type Eaas (Energy as a service) afin de solariser le Gos.



Cela, indique un communiqué du de Orange, à travers l’installation d’une centrale photovoltaïque, en toiture et sur ombrières de parkings solaires, d’une puissance totale installée de 355kWc. La mise en service est prévue pour le deuxième semestre de 2022.



Cette centrale sera composée, selon le communiqué, de 784 modules solaires photovoltaïques de dernière génération et fournira au Data center une alimentation électrique d’origine renouvelable estimée à 527MWh/an.



Aussi, note-on, son architecture a été conçue pour fonctionner 7 jours sur 7 en mode autoconsommation, c’est à dire par utilisation directe de l’énergie solaire produite au fil du soleil (en journée) par le Data center. Cela « permettra de couvrir près de 60% de la consommation diurne ( 7h-18h ) du Data center ».



Le document souligne dans la foulée que cette initiative de solarisation du Gos est en ligne avec le plan du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire qui ambitionne de faire du pays, le hub énergétique de la sous-région à l’horizon 2030 avec un mix énergétique de 42% d’énergies renouvelables (cf. Plan d’actions national des énergies renouvelables - PANER 2016-2020/2030 ).



Pour Alioune Ndiaye, Président directeur général de Orange middle East and Africa, « ce projet est une première en Afrique de

l’Ouest pour Orange de par sa taille et son envergure et une belle preuve qui illustre notre ambition d’accélérer nos projets liés au solaire et ainsi d’atteindre le net zéro carbone d’ici 2040 ».



Dans le reste de l’Afrique et du Moyen-Orient, M. Ndiaye confie qu’ils ont déjà mis en place plusieurs initiatives telles que l’équipement en panneaux solaires de 5.400 sites télécoms et la construction de fermes solaires en Jordanie et au Mali. « Nous comptons encore aller plus loin », ajoute-t-il.



Pour sa part, le directeur général de Engie services Afrique de l’Ouest déclare: « Engie Afrique est actif sur le continent dans les secteurs de la production d’électricité, les services de l’énergie et les solutions décentralisées destinées aux clients hors réseau. »



Aussi, confie-t-il, « nous sommes fiers d’accompagner aujourd’hui le Groupement Orange services dans sa transition énergétique à travers la maintenance multi technique du Data center depuis 2019 et cette mise à disposition de Centrale solaire. »



Bassirou MBAYE

Orange et Engie, référence mondiale dans les énergies et les services bas carbone se sont associés pour solariser le Groupement Orange services (Gos) principal Data center de Orange en Afrique et contribuer ainsi à réduire l'empreinte carbone de la Côte d'Ivoire.