Construction de bâtiments et édifices publics : Une réalisation de 25 plateaux multifonctionnels dans 25 communes du Sénégal, projetée La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et le directeur de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Baye Niass, ont signé, vendredi, une convention pour la réalisation de 25 plateaux multifonctionnels dans 25 communes du Sénégal.

‘’Nous procédons aujourd’hui à la signature d’une convention de partenariat stratégique avec l’ACBEP (…) en vue de construire 25 plateaux multifonctionnels dans 25 communes du pays’’, a déclaré Khady Diène Gaye.



La construction de ces infrastructures sportives de proximité, dont le démarrage des travaux est prévu dès 2025, vise, selon la ministre, à ‘’contribuer à la restauration de l’équité territoriale et sociale’’.



Pour cette première phase du programme, l’accent sera mis sur des disciplines sportives telles que le handball, le basketball, le volleyball et le baseball-fly.



‘’Cela ne signifie pas que les autres disciplines sportives seront négligées’’, a précisé Mme Gaye, soulignant que ce projet constitue une étape initiale d’un programme sectoriel plus large.



En ce qui concerne le volet culturel, la ministre a indiqué qu’une réflexion est déjà engagée et que le contenu du projet sera finalisé ultérieurement.



Pour sa part, Baye Niass, directeur de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), a assuré que ‘’le programme des 25 plateaux multifonctionnels sera réalisé dans le respect des normes et des standards de sécurité’’.



