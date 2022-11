Construction et réfection des routes qui durent : le député Massata Samb remet au goût du jour les doléances… Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 16:31 | | 0 commentaire(s)| La veille du gamou de Tivaouane 2022, la réfection de nombreuses routes qui mènent vers la ville sainte et même la construction de nouvelles voies ont été entamées. Mais le député Massata Samb déplore des retardsqui ont été enregistrés. Et il interpelle sur la question, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui avait expliqué les effets des travaux de l’ONAS avec ses canaux d’évacuation qui ont impacté les délais. Des explications loin de satisfaire le député Massata Samb qui dépose sa liste de doléances et ses recommandations…



