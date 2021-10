Contentieux avec l'Ambassade des USA: La Cour Fédérale américaine donne raison à la SAGAM En date du 22 octobre 2021, la Direction générale de la SAGAM a reçu, par courrier officiel du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, notification de l’adjudication du contrat de sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal, pour une période de cinq ans, renseigne le communiqué parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

"Après 36 années de bons et loyaux services que nous assurons à l’Ambassade des Etats-Unis, nous nous réjouissons de cette confiance renouvelée.



Nous saluons le professionnalisme et le dévouement de nos employés, qui ne se sont pas laissés distraire ni décourager dans l’accomplissement de leur mission de protection auprès de l’Ambassade américaine.



Ce courrier du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique fait suite à une longue période de contentieux qui a suivi l’appel d’offres lancé le 19 avril 2019 pour le renouvellement du contrat de sécurité de l’ambassade américaine", fait le savoir le document rédigé par la Direction de la SAGAM.



Lequel précise encore: "Alors que la procédure judiciaire que nous avions initiée suivait son cours, des allégations circulant dans la presse nationale et internationale, faisaient état de la perte par la SAGAM International du contrat de sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



Nous n’avions pas souhaité réagir à ces allégations, eu égard à l’action judiciaire qui était en cours.

Entre juin et juillet 2021, la Cour Fédérale des Etats Unis, que nous avions saisie au vu des anomalies qui entachaient le processus de l’appel d’offres, nous a donné raison.



La Cour Fédérale des Etats-Unis a enjoint le Département d’Etat américain de nous rétablir dans nos droits en attribuant le marché à la SAGAM, de disqualifier l’entreprise américaine Torres, notre concurrent, et de rembourser à la SAGAM les frais engendrés par cette procédure".





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos