Contraint de laisser son téléphone allumé, il reçoit une indemnisation de 60.000 euros

La "déconnexion" est un droit et cet employé l'a (bien) fait valoir. Vous éprouvez des difficultés à enclencher le mode "off", à mettre de côté vos préoccupations professionnelles? Et pour cause, vous ne pouvez éteindre votre téléphone et devez toujours demeurer joignable pour répondre aux sollicitations de vos supérieurs hiérarchiques ou clients. L'enfer.



Un salarié français qui collabore pour une multinationale britannique, a porté l'affaire devant la justice. Il a obtenu gain de cause et 60 868,51 euros, rapporte le Figaro. Une somme versée par son employeur en guise de dédommagement. Son obligation d'être sans arrêt disponible n'était pas compensée financièrement ni par des jours de récupération supplémentaires.



En France depuis 2016 et l'instauration de la Loi Travail, le fait d'être contraint de rester connecté "suffit à définir une période d'astreinte", précise Franceinfo.