Contrat d'affermage de l’eau : Serigne Mbaye Thiam demande de respecter le verdict de l'Armp Il a été encore question du contrat d’affermage de l’eau, entre Sde et Suez, samedi lors de la visite du ministre de l’Eau et de l’Assainissement à l’usine de Keur Momar Sarr. « Il y a un recours gracieux qui est en cours. Après ce recours, si la société qui se sent lésée n'est pas satisfaite, elle peut faire un recours contentieux auprès de l'Armp. Dans un pays qui se respecte, il faudrait faire confiance aux organes mis en place et chargés d'étudier ces genres de dossiers ».

