Contre le chômage des jeunes : Une foire commerciale ouverte, ce dimanche

Lundi 6 Janvier 2025

La foire commerciale a ouvert ses portes ce dimanche 5 janvier 2024, au monument de la Renaissance africaine de Dakar. Il s'agit d'une vitrine offerte aux jeunes ambulants et artistes, pour exposer leurs produits et valoriser leurs talents. Cheikh Diop, promoteur de l'événement, a ainsi lancé un appel à l'État du Sénégal, afin de soutenir cette initiative porteuse, qui participe à la lutte contre le chômage et favorise le développement économique du Sénégal.