Contre le trafic de migrants et la traite des personnes : Antoine Félix Abdoulaye Diome réitère l’engagement du Sénégal

Antoine Félix Abdoulaye Diome a félicité l'ensemble des participants à la Conférence de haut niveau sur la lutte contre le trafic de migrants et la traite de personnes. Procédant à l'ouverture des travaux, il a évoqué la nécessité de trouver des cadres d'échanges pour mieux se défendre des mauvaises pratiques. Pour le Ministre de l'Intérieur, cette conférence fait partie des mécanismes nécessaires à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Cette 3e conférence, prévue en 2020 à Dakar, a connu un report, lié à la pandémie de Covid-19.

Le Ministre rappelle l’engagement du Sénégal à faire l’effort nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations de la déclaration de Niamey. Suivant les impacts négatifs du trafic de migrants et de la traite des personnes sur l’économie des pays, la nécessité de combattre s’impose à tous.



D’après le Ministre, des initiatives de l’Etat ont permis de freiner de multiples tentatives d’émigration clandestine. La déclaration de Niamey, dit-il, doit servir de baromètre d’évaluation les résultats obtenus à ce jour.



