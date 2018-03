Contribution:« Macky, petits pas vers l’aristocratie», (Par Ibrahima Ngom Damel)

«Lorsqu’on a tout ce que l’on veut, il est difficile de vouloir tout ce que l’on doit». Cette assertion cadre bien, aujourd’hui, avec le comportement du Président de la République, Macky Sall. Tant le locataire du Palais de l’Avenue Roume ne cesse de désespérer le peuple qui l’a élu, pourtant, avec un score historique de 65%.Le successeur de Me Wade est, disons-le sans langue de bois, reste le Président de la République le mieux élu mais, qui a le plus déçu son monde. Le Président Macky a déçu l’espoir et, l’on voit en lui, ce petit côté nazi, un vrai hitlérisme !



En 2012 (plus précisément, le 25 Mars de cette même année), le peuple souverain, excédé par l’arrogance du régime libéral, a porté son choix sur Macky pour qu’il dirige destinées. Il voyait en lui un sauveur, un redresseur de torts, un Messie capable de l’arracher des rêts de la mal gouvernance inouïe. Mais, que nenni ! La rupture tant annoncée s’est transformée en une seule vue de l’esprit, pour dire, elle s’apparente à un conte de fée. Abominable !



Aujourd’hui, les acquis démocratiques conquis de haute lutte, sont écrasés dans le mortier des intérêts partisans. Le Président Macky reste allergique à l’expression de certaines libertés qui demeurent la vraie respiration d’une Démocratie digne de ce nom. Après avoir muselé une certaine presse, son régime interdit toute marche de l’opposition, allant jusqu’à user la force publique pour la mater. On a l’impression que le pays retourne à ses propres vomissements car, le Chef de l’Etat réhabilite ce qu’on détestait sous le régime précédent. Il a trahi l’esprit de la deuxième alternance démocratique si chantée en Afrique et, de par le monde. Il nous désenchante au plus haut point.



Sous le régime du Président Macky, notre Justice est aux abois. Pour pouvoir échapper de ses griffes, il suffit de se ranger dans le «Macky», cette seule échappatoire. Combien y a-t-il de barons du précédent régime qui ont eu à dévaliser les caisses de l’Etat et qui continuent de vivre sous son aile protectrice, tutrice ? Que dire de la Cour de Répression et de l’Enrichissement Illicite(CREI) ressuscitée en grande pompe pour casser, voire trucider de l’opposant ? Des modifications qu'il entend apporter dans notre Constitutionavec le système des parrainages? Aujourd’hui, la machine de la CREI cafouille parce qu’envahie par les grains de sable d’une justice sélective.



Le cas Khalifa Ababacar Sall sur la fameuse affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar, est révélateur d’une justice sous commande. Notre Zébanga national (l’autre appellation de Mobutu) vient d’instrumentaliser la Dame Justice pour, ensuite, rouler à vive allure sur le large boulevard qui doit le mener vers… le pinacle en 2019.















Ibrahima Ngom Damel