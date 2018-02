Contribution: Madiambal, la première Dame de compagnie !, (Par Pape Fall Rewmi)

Le coach des Dames de compagnie s'est encore illustré à travers un torchon pour attester être témoin de faits incriminant le Président Idrissa Seck.



Madiambal toi aussi !



Nous aussi, nous étions là et nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé depuis le limogeage d’Idrissa Seck de la Primaire le 21 Avril 2004.



La malhonnêteté intellectuelle ne doit pas te pousser à torpiller l'histoire récente pour juste satisfaire la " reine".



Idrissa Seck, tu le sais très bien, ne poursuit jamais un journaliste ou un politique en justice à cause de ses opinions, sinon une citation directe t'aurait été servie pour justifier la véracité de tes propos mensongers.



Inutile d'insister sur cette stratégie de dénigrement, le CD dont tu disposes est grillé.



Idrissa Seck compte écrire, en mémoire, son nom en lettres d'or sous les langues de la postérité.



Heureusement que ses compagnons rapprochés sont toujours là pour se dresser contre les Dames de compagnie.



Grâce au Bon Dieu je fais partie de ces compagnons rapprochés capables d'apporter à dame Madiambal la bonne réplique :



S'agissant des chantiers de Thiès, l’enveloppe était de 40 milliards répartis comme suit :

- 25 milliards d'enveloppe spéciale du Président Wade

- 06 milliards issus des grappes de convergence inspirées par Thieo Cissse Doukoure

- 09 milliards d'emprunt budgétaire négociés et obtenus par Abdoulaye Diop.



Le Gouvernement avait sollicité et obtenu des entreprises soumissionnaires le préfinancement des 89 ouvrages des chantiers de Thies. Ce qui fait qu'à la date du 21 Avril 2004, jour de limogeage d’Idrissa Seck le Gouvernement n'avait décaissé que 06 milliards pour les entreprises contractantes. Les 34 milliards restants ont été payés par le successeur d’Idrissa Seck, le Premier ministre Macky Sall.

Madiambal demande à ta patronne qu'elle demande à son mari qui a payé l'ardoise des chantiers de Thiès ?



Malheureusement dans ce pays, ce sont ceux qui ne doivent pas parler, qui nous tympanisent.



Madiambal menace Idrissa Seck. Il se dit détenteur de comptes découverts par les commissions rogatoires. Pourquoi avoir peur de les publier ?



Madiambal, un conseil, publie tout ce que tu as sur Idrissa Seck.



Publie l'ensemble des entreprises d’Idrissa Seck.



Publie le marché du riz américain. PL480 qu’Idrissa Seck avait gagné et déroulé avec PRICE WATERHOUSE.

Certainement, Madame t'a demandé d'aller à la rescousse parce qu’Idy secoue le monsieur PEUT PEU.

Seulement tu t'y es mal pris.



Demande à tes prédécesseurs Ndiogou Wack et autres Abou Abel qui est Idrissa Seck ?

Madiambal toi aussi !



Le ridicule ne doit pas te pousser jusqu'à avouer que c'est Idrissa Seck qui, à l'appui de son clavier, répond à toute cette meute.



Idrissa Seck m'écrira que sur le Sénégal et les difficultés des Sénégalais.



Idrissa Seck n'écrira jamais sur le protocole MADIAMBAL-WADE-THIERNO LO.



Idrissa Seck n'usera jamais sa belle plume pour raconter l'histoire du journaliste de Week-end Magazine tabassé dans l'enceinte de la résidence du Khalife Général Serigne Bara Fallilou Mbacké.



Idrissa Seck ne t'interpellera jamais sur tes convictions ainsi que tes lobbies maçonniques.



Idrissa Seck n'a même pas le temps de te répondre. Moi non plus. Seulement, il fallait faire les précisions nécessaires à chaque fois que vous tentez de mentir aux Sénégalais, en tortillant l'histoire.



Cette histoire notamment, Idrissa Seck la fait honorablement alors que Madiambal Diagne la lit avec des correcteurs au degré de la dynastie FAYE SALL.



Idy dou Maassamba dou Maademba, Idy dou Madiambal

TOUCHER COULER







Votre Serviteur

Pape Fall

Rewmi.