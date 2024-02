Contribution des banques centrales face au changement climatique : Vers la définition d’un ‘’carnet de régulation’’

C’est ce qu’a fait savoir le gouverneur de la Bceao en marge de la conférence. Jean-Claude Kassi Brou a ainsi confié aux journalistes qu’il faut que les banques centrales définissent des stratégies et des politiques pour pouvoir contribuer au financement de l’adaptation à travers ce qu’on appelle le verdissement du système financier.



Il a souligné dans la foulée qu’il est également important de mettre en place des dispositifs qui permettent d’inciter le secteur financier, dans son ensemble, de s’orienter vers le financement d’activités vertes.



Maintenant qu’on a lancé les idées, a dit le gouverneur de la Bceao, nos équipes au niveau des différentes banques centrales vont travailler en synergie pour approfondir, venir avec des propositions et après nous allons nous réunir encore pour finaliser tout cela.



A l’en croire, il y a une convergence de vue sur le fait que « nous devons continuer à travailler collectivement, collaborer et coordonner nos actions à travers ces échanges qui doivent se multiplier ».



Il a soutenu enfin que leurs réflexions vont aboutir à une réglementation appropriée qui prend en compte tous les aspects afin qu’ils puissent, au niveau des banques centrales, apporter une contribution positive aux questions liées au verdissement des économies.



