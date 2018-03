Contribution sur l'affaire Khalifa Sall: "Macky signe sa mort politique ce vendredi 30 mars 2018" (Par Djiby Mboup)

Je faisais partie des rares Sénégalais qui avaient encore une once de confiance en la justice sénégalaise. Mon intime conviction m’a fait croire qu’il y a encore d’hommes intègres dans notre pouvoir judiciaire et qu’en aucune manière, leur dignité ne saurait être bafouée. Mais hélas ! Aujourd’hui, j’ai mal, mal pour mon pays, mal pour la jeunesse de mon pays. Ces gens-là nous dirigent ! Ces personnes-là nous gouvernent ! Notre avenir est depuis ce vendredi 30 mars 2018 à 12 heures GMT, plus que jamais sombre.



Monsieur Khalifa Ababcar Sall est condamné à 5 ans de prison ferme. Je ne remets en cause en aucune manière la décision du juge Lamotte. Mon seul problème est sur quoi s’est-il basé pour donner une telle sentence ?



Selon lui :



- Non coupable pour le délit de détournement de derniers publics

- Le tribunal rejette les délits d'association de malfaiteurs

- Le tribunal rejette le délit de blanchiment d'argent

- Jugé coupable pour usage de faux et de faux

- Déclaré coupable de faux en écriture privé

- L’Etat du Sénégal n’a pas subi de préjudice



M. le juge, nous savons tous que M.Sall n’est pas innocent, il a été mêlé de manière délibérée ou non en usage de faux et de faux. Ce délit mérite la condamnation. OUI! Mais nullement 5 ans et en aucune façon, la prison ferme. M. Lamotte, nous voulons juste que vous nous expliquiez votre procédé et méthode pour qualifier ce délit. Nous ne sommes pas des juges et nous voulons juste savoir ce qui a motivé votre décision parce qu’elle nous semble injustifiée.



Avez-vous pris en compte les témoignages du défunt Mamadou Diop? Avez-vous considéré les propos de Pape Diop ? Qui tous deux maires de la ville de Dakar ont affirmé avoir géré la caisse de la même manière que Khalifa Sall . Avez-vous intégré dans votre raisonnement que le fonctionnement de cette caisse d’avance date de Galandou Diouf et a été créée par l’Etat? Et que tous les maires de la ville de Dakar l’ont gérée de la même manière, oui dans le faux : du faux créé par l’Etat. En place et lieu de s’auto-combattre, il utilise ses propres failles pour éliminer des adversaires politiques.



M. le juge Malick Lamotte, selon vos proches vous êtes un homme de foi et très pieux, que vous utilisez uniquement votre intime conviction pour juger des accusés. Nous l’espérons également pour vous car la mort arrive à grand pas « lofi niit jugé di ngako jugé alakhira/ Tekssi niétii fanou bamêl diaroul adouna = Le jour du jugement dernier aura bel et bien lieu / La vie n’est rien comparée à l’autre vie; dans une tombe ».



M. le Président Macky Sall en toute sincérité et en toute objectivité, vous venez plus que jamais de mettre votre deuxième mandat en danger. Rendez-vous le 24 mars 2019 !









D.M

Poussochronique@gmail.com