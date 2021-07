Contrôle citoyen de l'action publique: La Société civile plaide pour que la manière dont les députés sont élus, soit...

Un atelier national d'apprentissage et de partage d'expériences en matière de contrôle citoyen de l'action publique, a été organisé ce matin par la Cosydep, le Forum civil et l'ONG 3D. L'objectif de cette rencontre est de créer un cadre de réflexion, de partage d’expériences et de bonnes pratiques, en matière de contrôle citoyen de l’action publique.